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Царьград

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Heckler & Koch утроила прибыль в I полугодии до €40,8 млн

Heckler & Koch утроила прибыль в I полугодии до €40,8 млн

Компания Heckler & Koch в первом полугодии увеличила прибыль с €11,8 млн до €40,8 млн. Бизнес концерна вырос за счет заказов от стран НАТО, включая Германию и Францию.

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