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Царьград

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В подмосковной Кашире матери четырёх детей отказали в пособии

В подмосковной Кашире матери четырёх детей отказали в пособии

Прокуратура помогла добиться пособий для многодетной матери в Подмосковье.Чиновники в Подмосковье «отменили» законный брак многодетной матери и на этом основании месяцами отказывали ей в детских выплатах.

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