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Politico: Франция рассматривает возможность поставок Украине танков Leclerc

Politico: Франция рассматривает возможность поставок Украине танков Leclerc

Париж в настоящий момент рассматривает возможность поставок Украине танков Leclerc. Соответствующая информация, как передает РИА Новости, оказалась в распоряжении издания Politico.

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