Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

7 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Васильев
    Коль такое оружие есть, надо уничтожать в первую очередь нефтебазы, чтобы весь транспорт стоял с пустыми баками и пре...Наш ответ «кассет...
  • Antanas
    Дурость передается по наследству.👍👍👍👍👍.Безопасность США ...
  • Игорь Максаков
    Если мозг высох, то какая тут игра?«Я в ужасе: США п...

«России нужен президент-социалист!..» В Москве прошёл «красный» митинг Октябрьской революции

«России нужен президент-социалист!..» В Москве прошёл «красный» митинг Октябрьской революции

Россия вступила в новую эпоху перемен, и в этой ситуации стране необходим президент-социалист. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие заявления прозвучали в Москве на митинге левопатриотических сил, посвященном 106-й годовщине Октябрьской социалистической революции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх