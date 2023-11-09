«России нужен президент-социалист!..» В Москве прошёл «красный» митинг Октябрьской революции

Россия вступила в новую эпоху перемен, и в этой ситуации стране необходим президент-социалист. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие заявления прозвучали в Москве на митинге левопатриотических сил, посвященном 106-й годовщине Октябрьской социалистической революции.