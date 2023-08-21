Вокруг Павелецкой: для ценителей комфорта и эстетики

Удачное местоположение и архитектурная неповторимостьПродолжая начатый в прошлый раз разговор о потребительских предпочтениях, конечно, нельзя не отметить: покупатели высокобюджетных квадратных метров становятся все большими и большими прагматиками.
Удачное местоположение и архитектурная неповторимостьПродолжая начатый в прошлый раз разговор о потребительских предпочтениях, конечно, нельзя не отметить: покупатели высокобюджетных квадратных метров становятся все большими и большими прагматиками.
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