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Вокруг Павелецкой: для ценителей комфорта и эстетики

Вокруг Павелецкой: для ценителей комфорта и эстетики

Удачное местоположение и архитектурная неповторимостьПродолжая начатый в прошлый раз разговор о потребительских предпочтениях, конечно, нельзя не отметить: покупатели высокобюджетных квадратных метров становятся все большими и большими прагматиками.

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