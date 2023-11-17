Синдром опущенных рук

Армия Украины потеряла инициативу, а США уже не в состоянии помочь Киеву Николай Петров Украинские военные начинают опускать руки по мере затягивания военного конфликта, заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек в беседе с ТОК FM.
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