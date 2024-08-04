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Эксперт Подольская: средняя пенсия в РФ на 1 апреля составляла 20 941 рубль

Эксперт Подольская: средняя пенсия в РФ на 1 апреля составляла 20 941 рубль

На 1 апреля средняя пенсия в России составляет 20 941 рубль. О таком размере выплат проинформировала Татьяна Подольская, заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, в беседе с РИА Новости.

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