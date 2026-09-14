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Контрафронт

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Колумбия: Вооруженные дроны атаковали полицейский участок Рио-Вьехо в муниципалитете Рио-Вьехо,...

Колумбия: Вооруженные дроны атаковали полицейский участок Рио-Вьехо в муниципалитете Рио-Вьехо, департамент Боливар, в ночь с 13 на 14 сентября; В совершении нападения подозревали повстанцев АНО.

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