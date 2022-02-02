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Джордан Пул забил решающий трехочковый против «Сперс» и отпраздновал его в стиле Стефа Карри

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул стал автором решающего попадания в матче регулярного чемпионата против «Сан-Антонио» (124:120).

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