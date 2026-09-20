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Царьград

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Выплаты пенсионерам 1 октября: Кому положены и какие ещё льготы можно получить

Выплаты пенсионерам 1 октября: Кому положены и какие ещё льготы можно получить

1 октября – День пожилого человека, праздник не государственный, но в некоторых регионах России поощряемый выплатами.

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