Продолжительность жизни американцев выросла в 2022 году после двух лет резкого снижения, но не достигла уровня, наблюдавшегося до пандемии COVID-19, говорится в опубликованном в среду сообщении органов здравоохранения США, передает AFP.
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