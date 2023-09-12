Politiki.net Со вчерашнего дня, против россиян, желающих приобщится к европейской культуре, а заодно отдохнуть в странах ЕС, введены дополнительные ограничения.
"Отношения на паузу", - Дмитрий Медведев выступил за пересмотр взаимодействия с ЕС
Комментарии
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Так будет
меньше разговаривать надо, больше делать...гейропейцы не заморачиваются на последствия вводя санкции, а наши все думают, как бы этим самых гейропецев энд пиндосов нечянно не обидеть резким словом или противоправными действиями.... да ебаните уже тактическим ядерным оружием по тем, кто поставляет оружие укрорейху, пусть займутся совими проблемами, а их сразу будет очень много, как прилетит ЯО. Пиндосы оборзели уже давно и просят пиздюлей серьёзных на всю голову. Уже собираются поставлять боеприпасы с обедненным ураном. Значит надо им отправить в ответ с аткивным ураном, и не боеприпасы, а Булаву, Синеву, Авангард и все прочее, что у нас есть и стоит на боевом дежурстве. Нужно только политическое решение, а не игры в поитические решения
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4 час.
РМ
Раиса Мелькумова
У простого народа денег хватает от получки до получки, детей накормить… в Европу ни ногой
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2 час.
Александр Батт
Надо побеждать в СВО. И все сразу придет в норму.
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1 час.
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