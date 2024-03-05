Елену Блиновскую могут освободить от уголовной ответственности благодаря Владимиру Путину

Елена Блиновская, фото: super.ruПо словам адвоката Елены Блиновской, ее клиентка может быть освобождена от уголовной ответственности по статье об уклонении от уплаты налогов, благодаря предложенной президентом России Владимиром Путиным амнистии.
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