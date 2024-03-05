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Елену Блиновскую могут освободить от уголовной ответственности благодаря Владимиру Путину

Елену Блиновскую могут освободить от уголовной ответственности благодаря Владимиру Путину

Елена Блиновская, фото: super.ruПо словам адвоката Елены Блиновской, ее клиентка может быть освобождена от уголовной ответственности по статье об уклонении от уплаты налогов, благодаря предложенной президентом России Владимиром Путиным амнистии.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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10 час.
СК
Степан Капуста
Неуплата налогов? Да ведь она - мошенница! Опять выйдет на информационный простор и продолжит стричь купоны с лохов.
Ответить
10 час.
Николай Николаевич
Этот закон имеет обратную силу? Или указан срок начала его действия?
Ответить
7 час.

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