Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.фото: vk.com/zhuravlevrodinaВся Прибалтика должна принадлежать России, если пересмотреть итоги Второй Мировой войны на основе логики президента Литвы Гитанаса Науседы.
В Госдуме заявили, что Прибалтика должна принадлежать России
Комментарии
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Eduard
А улыбрчки в Прибалтике фальшивые,они улыбаются,а в голове думают:"Когда вы нам Россию отдадите"?Бто с чего мы им должны что-то?
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15 час.
Eduard
Если в России хотят нормально дить,с портами,со своими землями,с Калининградом,им надр Прибалтику вернуть,границы снести!
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15 час.
Eduard
Эстонцы уже нагло заявили,что будут признавать,только что им выгодно! Почему мы должны что-то соблюдать нам не выгодное?
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15 час.
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