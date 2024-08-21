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УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов

УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов

Лига вернула оркестровую версию гимна, которая не использовалась уже 18 лет.УЕФА решила изменить гимн Лини Чемпионов, который звучит в телевизионной заставке трансляций игр сезона 2024/2025.

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