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Путин поздравил шахтёров с профессиональным праздником

Путин поздравил шахтёров с профессиональным праздником

Свой профессиональный праздник отмечают сегодня работники угольной промышленности. Поздравления принимают 150 тысяч человек - все, кто трудится на шахтах от Дальнего Востока и Арктики до Сибири, Урала и юга России.

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