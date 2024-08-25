Путин поздравил шахтёров с профессиональным праздником

Свой профессиональный праздник отмечают сегодня работники угольной промышленности. Поздравления принимают 150 тысяч человек - все, кто трудится на шахтах от Дальнего Востока и Арктики до Сибири, Урала и юга России.
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