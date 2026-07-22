SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

580 подписчиков

«Не надо страдать, чтобы быть в форме»: почему спортивный бренд Onit настроен всерьез и надолго

«Не надо страдать, чтобы быть в форме»: почему спортивный бренд Onit настроен всерьез и надолго

Алеся Кафельникова стала лицом новой кампании российского бренда Onit. Ксения Соловьева протестировала коллекцию и выяснила, чем марка, созданная профессионалами с опытом работы в Nike и adidas, отличается от других игроков рынка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии