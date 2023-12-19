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  • Константин Самарин
    Ну и пересядут они на Аурусы, что изменится? А закрепленные до этого за ними авто, выкупят по остаточной цене, за коп...Беспощадный удар ...
  • Буденай Шига
    Разъе**ть их, всех, срочно и быстрееНа пресс- конфере...
  • Татьяна Новикова
    Ну и отлично! Хотят ездить на иномарках пусть платят из своего кармана!Беспощадный удар ...

Да, кому важна судьба украинцев!? Американский конгрессмен посчитал траты на Украину

Да, кому важна судьба украинцев!? Американский конгрессмен посчитал траты на Украину

Америку совсем не интересует судьба Украины, и уж тем более жизни украинцев Важным и ценным для них являются деньги.

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