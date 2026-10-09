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Почему появляется аллергия на золотые украшения, выяснили ученые

Почему появляется аллергия на золотые украшения, выяснили ученые

Некоторые люди не могут носить бижутерию из-за аллергии на сплавы. Золото же всегда считалось металлом, не вызывающим иммунный ответ, но оказалось, что даже на него может возникнуть реакция — зуд и покраснение.

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