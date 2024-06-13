Звезда «Папиных дочек» Арзамасова не намерена засиживаться в декрете

Актриса Лиза Арзамасова рассказала, что планирует вернуться к работе сразу после родов Актриса Лиза Арзамасова, ставшая известной благодаря роли в сериале «Папины дочки», готовится стать мамой во второй раз.
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