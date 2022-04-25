Аллегри про 2:1 с «Сассуоло»: «Ювентус» был слишком мягким в 1-м тайме, во 2-м – получше»

Массимилиано Аллегри подвел итоги матча «Ювентуса» с «Сассуоло» (2:1) в 34-м туре Серии А. «Хорошая победа, очень важная для нашего положения в таблице.
Популярные статьи
- Федерация тенниса Беларуси хочет судиться с «Уимблдоном»: «Мы осознаем предвзятость судебной системы в Великобритании. Но бездействовать не можем и не в праве»
- Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом
- «Реалу» осталось набрать 1 очко для победы в Ла Лиге
Свежие комментарии