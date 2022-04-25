Аллегри про 2:1 с «Сассуоло»: «Ювентус» был слишком мягким в 1-м тайме, во 2-м – получше»

Массимилиано Аллегри подвел итоги матча «Ювентуса» с «Сассуоло» (2:1) в 34-м туре Серии А. «Хорошая победа, очень важная для нашего положения в таблице.

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