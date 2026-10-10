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Царьград

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Средние зарплаты в Магаданской области выросли на 30 тыс. рублей

Средние зарплаты в Магаданской области выросли на 30 тыс. рублей

С начала года магаданские зарплаты увеличились на 30 тыс., составив 210,4 тыс. рублей в июле. В число лидеров по росту также входят Чукотка с увеличением на 20 тыс.

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