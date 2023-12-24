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Панарин забросил 18-ю шайбу в сезоне в игре с «Баффало». У него 44 очка в 32 матчах

Панарин забросил 18-ю шайбу в сезоне в игре с «Баффало». У него 44 очка в 32 матчах

Форвард «Рейнджерс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:3 ОТ).  В активе россиянина стало 44 (18+26) очка в 32 играх в текущем сезоне.

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