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Вратарь «Родины» Волков: «Тедеев считал, что в пропущенных виноват всегда был я»

Вратарь «Родины» Волков: «Тедеев считал, что в пропущенных виноват всегда был я»

Вратарь «Родины» Сергей Волков объяснил, почему не смог сработаться с Зауром Тедеевым в «Акроне».Вратарь «Родины» Сергей Волков объяснил, почему не смог сработаться с Зауром Тедеевым в «Акроне».

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