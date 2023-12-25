В России будут выплачивать маткапитал только гражданам страны

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в выплате материнского капитала. Теперь он будет выплачиваться только гражданам России на момент рождения ребенка, при этом новорожденный должен также иметь гражданство РФ по рождению.
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