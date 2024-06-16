В рядах ВСУ возникла новая проблема: воровство топлива. Однако все случаи касаются военнослужащих низшего звена, а не того, где гнездится коррупция – в высших эшелонах киевского режима, пишет китайский информационный портал InfoBrics, со ссылкой на одно из украинских изданий.
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