Отказ Украины не бить по российским НПЗ стал оскорблением для президента США Дональда Трампа и страны в целом.
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Ну, да. Трамп уже во Второй Мировой Войне победил тетерь и хохлостан победит. Нобелевская Премия Мира рыдает в сторонке!