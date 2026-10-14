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Дандыкин: США окажут давление на Украину после ударов по НПЗ России

Дандыкин: США окажут давление на Украину после ударов по НПЗ России

Отказ Украины не бить по российским НПЗ стал оскорблением для президента США Дональда Трампа и страны в целом.

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