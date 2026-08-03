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Аргументы и Факты

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Зеленский подтвердил назначение Умерова главой СВР Украины

Зеленский подтвердил назначение Умерова главой СВР Украины

Владимир Зеленский заявил, что планирует назначить Рустема Умерова, занимающего пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, на должность главы Службы внешней разведки, передает ТАСС.

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