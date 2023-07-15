Удивительная история одного зачатия

ВЗ

Вячеслав Зязев

И впихивовала и всовывала, потом плотно утрамбовывала себе чужой биологический материал. Потом протухший биоматериал ей больного ребенка заслуженно и дал!! Вывод: "коль нет любви, рожать детей не надрывайся. Обидою на несовершенный мир не упивайся!"