Однажды мне в комментарии принесли такую удивительную историю зачатия, что я еще долго подбирала челюсть с пола.
Удивительная история одного зачатия
Комментарии
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ВЗ
Вячеслав Зязев
И впихивовала и всовывала, потом плотно утрамбовывала себе чужой биологический материал. Потом протухший биоматериал ей больного ребенка заслуженно и дал!! Вывод: "коль нет любви, рожать детей не надрывайся. Обидою на несовершенный мир не упивайся!"
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17 час.
Александр
Какие только бредни не печатает интернет.
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11 час.
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