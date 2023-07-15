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Удивительная история одного зачатия

Удивительная история одного зачатия

Однажды мне в комментарии принесли такую удивительную историю зачатия, что я еще долго подбирала челюсть с пола.

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Комментарии
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ВЗ
Вячеслав Зязев
И впихивовала и всовывала, потом плотно утрамбовывала себе чужой биологический материал. Потом протухший биоматериал ей больного ребенка заслуженно и дал!! Вывод: &quot;коль нет любви, рожать детей не надрывайся. Обидою на несовершенный мир не упивайся!&quot;
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Александр
Какие только бредни не печатает интернет.
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