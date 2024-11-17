Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Владимир Акулов
    Не  будет  там  России  -  там  будет  натовская  ку.ва.Что там происходи...
  • Ингерман Ланская
    абхазия - это вторая бяларусся... существует за счёт России, да ещё и вякает и "ногу задирает" на Россию... Россия во...Что там происходи...
  • Владимир Акулов
    Чтобы  не  воевать  ,  нужно  в  этом  вопросе  действовать  дипломатично...Например  , построили  москвичи  гостиниц...Что там происходи...

В Германии неожиданно высказались о Путине после звонка Шольца

В Германии неожиданно высказались о Путине после звонка Шольца

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заинтересовалась ответом президента России Владимира Путина на просьбу канцлера ФРГ Олафа Шольца по Украине после телефонного разговора политиков.

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