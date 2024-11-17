В Германии неожиданно высказались о Путине после звонка Шольца

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заинтересовалась ответом президента России Владимира Путина на просьбу канцлера ФРГ Олафа Шольца по Украине после телефонного разговора политиков.
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