Боля: Импорт пшеницы, кукурузы и подсолнечника будет возможен только на лицензионной основе

В период действия чрезвычайного положения импорт пшеницы, кукурузы и подсолнечника будет возможен только на основании лицензии, выданной Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности, объявил сегодня министр сельского хозяйства Владимир Боля.
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