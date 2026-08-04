Коган заявил, что участие Валиевой в турнире в Японии не планировалось

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на информацию, что российская фигуристка Камила Валиева может выступить на турнире Kinoshita Group Cup в Японии.
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