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RT Russia

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Коган заявил, что участие Валиевой в турнире в Японии не планировалось

Коган заявил, что участие Валиевой в турнире в Японии не планировалось

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на информацию, что российская фигуристка Камила Валиева может выступить на турнире Kinoshita Group Cup в Японии.

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