Вице-президент РАН Степан Калмыков считает, что малые атомные станции помогут освоить Луну. Об этом он заявил в Новосибирске на конференции SKIF-2026, отмечая, что такие установки давно используются и обладают значительными преимуществами.
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