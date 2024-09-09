Камала Харрис заявила о готовности к теледебатам с Трампом

Vladimir Soukhatchev

Таки имеете ввиду поржать как эта африканская гиена Ржет? Нет уж, спасибо за такое сомнительное удовольствие наблюдать пациента с диагнозом "гебефреническая шизофрения, проявляющаяся не только в неконтролируемых приступах беспричинного хохота, но и в злобности и агрессивности!