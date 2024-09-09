Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис заявила о готовности к телевизионным дебатам с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, которые состоятся 10 сентября на канале ABC.
Камала Харрис заявила о готовности к теледебатам с Трампом
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Чисто поржать и хайп словить!
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15 час.
Vladimir Soukhatchev
Таки имеете ввиду поржать как эта африканская гиена Ржет? Нет уж, спасибо за такое сомнительное удовольствие наблюдать пациента с диагнозом "гебефреническая шизофрения, проявляющаяся не только в неконтролируемых приступах беспричинного хохота, но и в злобности и агрессивности!
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14 час.
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