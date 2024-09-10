152-мм самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» с шикарной защитой башни, включая подвижную маску. Осталось прикрыть борт ходовой.
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152-мм самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» с шикарной защитой башни, включая подвижную маску. Осталось прикрыть борт ходовой.
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