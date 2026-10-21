Nasdaq futures reclaim 30,000: last week's 30,150 POC next E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! AKORDERFLOW2 Nasdaq 100 futures (NQ) spent Monday and Tuesday rotating inside a low, tight value.
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