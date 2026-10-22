В Италии подходит к концу 21-й Римский кинофестиваль. Премьеры минувшей недели посетили Дева Кассель, Дженна Ортега, Джулианна Мур и Хавьер Бардем.
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