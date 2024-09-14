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Завершились съемки мелодрамы «Арина» с Анной Соколович и Алексеем Анищенко

Завершились съемки мелодрамы «Арина» с Анной Соколович и Алексеем Анищенко

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Дмитрия Магонова «Арина». Главные роли в мини-сериале исполнили Анна Соколович и Алексей Анищенко, а компанию им составили Михаил Бондарук, Божена Жарина, Вера Новикова, Любовь Зайцева и Максим Битюков, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

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