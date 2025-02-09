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Шольц раскритиковал крохоборство Трампа: ФРГ поддерживает Киев, не ожидая, что вернет потраченное

Шольц раскритиковал крохоборство Трампа: ФРГ поддерживает Киев, не ожидая, что вернет потраченное

Bloomberg сообщает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц осуждает желание Дональда Трампа по установлению контроля над украинскими полезными ископаемыми Агентство сообщает, что канцлер раскритиковал предложение увязать продолжение военной помощи США Украине с гарантированным доступом к ее сырью, в том числе редкоземельным минералам.

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