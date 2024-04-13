«Не раньше 2025 года»: Политик о переговорах России и Запада»

Реальные переговоры по окончанию конфликта на Украине и вопросам глобальной безопасности могут пройти не раньше середины 2025 года, поскольку сейчас лидеры ключевых стран, которые участвуют в этом, находятся в процессе выборов и переизбраний.
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