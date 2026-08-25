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МОСИНФОРМ

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Владимир Ефимов: около 550 участников программы реновации начали поэтапный осмотр квартир на юго-востоке столицы

Владимир Ефимов: около 550 участников программы реновации начали поэтапный осмотр квартир на юго-востоке столицы

В Капотне примерно 550 жителей приступили к поэтапному осмотру квартир в жилом комплексе, который построили по программе реновации, об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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