В Туле «прокачивают» силу слова

В Тульской областной научной библиотеке проходит фестиваль словесного творчества «Сверчок». Событие объединяет писателей, редакторов, журналистов, филологов - всех тех, кто работает со словом и не представляет свою жизнь без творчества.
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