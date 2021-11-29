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Гигрофорчики мои... Суп из Гигрофоров поздних (бурых)

Гигрофорчики мои... Суп из Гигрофоров поздних (бурых)

Суп из гигрофоров поздних. К супу - пирожки с капустой. Фото автора Поздняя осень, "сумерки года" - время Гигрофоров поздних или бурых, которые неспроста прозвали в народе Сластёнами, отразив в названии отличные вкусовые качества этих грибов.

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