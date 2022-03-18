«Юве» не боится потерять Дибалу бесплатно летом, его больше не считают центром проекта. Пауло предложат не более 7 млн евро в год

«Ювентус» не считает Пауло Дибалу центральной фигурой проекта. По данным La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб не обеспокоен тем, что летом может потерять аргентинского нападающего бесплатно.

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