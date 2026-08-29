Севастопольская художественная школа готовится отпраздновать юбилей

Учреждению дополнительного образования этой осенью исполнится 65 лет. Более трех десятилетий школу возглавляет талантливый художник и педагог Александр Бурцев, воспитавший не одно поколение живописцев.
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