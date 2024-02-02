Под Петербургом учительница крутила роман с одиннадцатилетним учеником Елена ГалицкаяВ Токсово, Ленинградская область, задержали 25-летнюю учительницу младших классов за подозрения в действиях сексуального характера.
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