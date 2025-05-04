Япония пригрозила обрушить гособлигации США

Япония решила надавить на США в торговых переговорахReuters читайте на monocle.ruЯпония решила надавить на США в торговых переговорахЯпония может использовать свои казначейские облигации США на сумму более 1 триллиона долларов в качестве карты на торговых переговорах с Вашингтоном, заявил в пятницу министр финансов страны, сообщает Reuters.