Япония пригрозила обрушить гособлигации США

Япония решила надавить на США в торговых переговорахReuters читайте на monocle.ruЯпония решила надавить на США в торговых переговорахЯпония может использовать свои казначейские облигации США на сумму более 1 триллиона долларов в качестве карты на торговых переговорах с Вашингтоном, заявил в пятницу министр финансов страны, сообщает Reuters.
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