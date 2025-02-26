После проверки хлеба на ГМО и радиоактивные вещества с продажи в Омской области сняли почти полтонны продукции.
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После проверки хлеба на ГМО и радиоактивные вещества с продажи в Омской области сняли почти полтонны продукции.