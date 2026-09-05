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Новости Липецка

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на липецких заправках продают опасный для иномарок бензин класса Евро-3

на липецких заправках продают опасный для иномарок бензин класса Евро-3

На АЗС Липецкой области продают бензин классов Евро-2 и Евро-3, что может повредить двигатели иномарок.

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