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Кудрявцева увидела сатанинские образы на открытии Олимпиады в Париже

Кудрявцева увидела сатанинские образы на открытии Олимпиады в Париже

Накануне в Париже состоялось торжественное открытие летних Олимпийских игр 2024. Помимо долгожданного выступления Селин Дион, внимание публики привлекли выступающие трансгендеры и их пародия на роспись работы Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", из-за чего многие верующие восприняли как оскорбление.

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