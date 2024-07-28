Кудрявцева увидела сатанинские образы на открытии Олимпиады в Париже

Накануне в Париже состоялось торжественное открытие летних Олимпийских игр 2024. Помимо долгожданного выступления Селин Дион, внимание публики привлекли выступающие трансгендеры и их пародия на роспись работы Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", из-за чего многие верующие восприняли как оскорбление.